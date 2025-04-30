إسرائيل تستغيث بالدول المجاورة لمساعدتها في إطفاء حرائق جبال القدس

وجهت إسرائيل اليوم الأربعاء، نداء إلى الدول المجاورة طلبا للمساعدة في إخماد الحرائق المستعرة في مناطق واسعة من القدس والسهول والطريق السريع رقم 1.

ونتيجة لذلك، تستعد اليونان وقبرص لإرسال المساعدات إلى إسرائيل، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وتصاعدت حدة الحرائق المشتعلة في أحراش جبال القدس، اليوم الأربعاء، حيث أفادت التقارير باحتراق عدة سيارات على شارع 1 المركزي، وسط مشاهد لهروب السائقين سيرًا على الأقدام هربًا من ألسنة اللهب المتقدمة.

وتم تسجيل إصابات طفيفة في المكان، بينما تشير المعطيات إلى استمرار تمدد النيران بسرعة نحو المناطق السكنية والطرق الرئيسية، ما دفع السلطات إلى تعزيز جهود الإجلاء والطوارئ.

وتوجهت إسرائيل بطلب رسمي للحصول على مساعدات دولية لدعم عمليات الإطفاء، بحسب تقارير عبرية.