الرئيس الصيني: الصين وكازاخستان تعتزمان التعاون في مجال المعادن النادرة

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قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن الصين وكازاخستان تعتزمان العمل معا على تعزيز نمو جديد للتعاون في قطاعات تشمل المعادن النادرة، والطاقة الجديدة، والابتكار التكنولوجي والفضاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية.

وقال شي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكازاخستاني قاسم - جومارت توكاييف في أستانا، إن الصين وكازاخستان تستهدفان مضاعفة حجم التجارة بين البلدين في وقت قريب، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتؤيد الصين، انضمام كازاخستان إلى مجموعة البريكس والاضطلاع بدور "قوة متوسطة" على الساحة الدولية.

ونقلت وكالة بلومبرج عن بيان مشترك، قوله إن الجانبين سيعملان على تعميق التعاون في مجالات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، والطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح والخلايا الكهروضوئية.

وأضاف البيان، أن الجانبين شددا على ضرورة زيادة توسيع نطاق صادرات المنتجات الزراعية الكازاخستانية إلى الصين

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع شي خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تعقد في أستانا اليوم الأربعاء وغدا الخميس.