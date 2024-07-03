زيلينسكي يناشد ترامب طرح خطته لإنهاء الصراع الأوكراني

ناشد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب لطرح خطته لإنهاء الصراع الأوكراني، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج".

وقال زيلينسكي: "إذا كان ترامب يعرف كيف ينهي هذا الصراع، فعليه أن يخبرنا خطته اليوم".

وشدد زيلينسكي على أنه بحاجة إلى معرفة المخاطر التي تنطوي عليها هذه الخطة بالنسبة للدولة الأوكرانية، وأعرب عن استعداده للقاء ترامب لمناقشة التفاصيل.

وأشار إلى حاجته لفهم ما إذا كانت واشنطن ستتوقف عن دعم كييف بعد نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في الخريف.

وكان ترامب قد صرح مرارا بأنه سيتمكن من حل الصراع في أوكرانيا إذا فاز في الانتخابات حتى قبل توليه منصبه رسميا.



