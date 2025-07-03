روسيا تصبح أول دولة تعترف رسميا بحكومة طالبان

أصبحت روسيا، اليوم الخميس، أول دولة تعترف رسميا بحكومة طالبان في أفغانستان منذ استيلائها على السلطة في عام 2021، وذلك بعد أن أزالت موسكو الحركة من قائمتها للمنظمات المحظورة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تسلمت أوراق اعتماد السفير الأفغاني المعين حديثا جول حسن حسن.

وقالت الوزارة في بيان إن الاعتراف الرسمي بالحكومة الأفغانية سيسهم في تعزيز "التعاون الثنائي المثمر بين بلدينا".

ووصفت وزارة الخارجية الأفغانية اعتراف روسيا بأنه خطوة تاريخية، ونقلت عن وزير خارجية طالبان أمير خان متقي ترحيبه بالقرار باعتباره "مثالا جيدا للدول الأخرى".