الشرطة البريطانية تتهم 4 أفراد بالإضرار بطائرتين في قاعدة لسلاح الجو الملكي

وجهت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية اتهامات لأربعة أشخاص في أعقاب حادثة وقعت في قاعدة "بريز نورتون" لسلاح الجو الملكي البريطاني، حيث تضررت طائرتان من طراز "فوياجر".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه من المقرر أن يمثل الأربعة، الذين تبلغ أعمارهم 22 و24 و29 و35 عاما، أمام محكمة وستمنستر اليوم الخميس. وقد تم إيداعهم جميعا الحبس الاحتياطي.

ويأتي هذا بعد أن تسبب الحادث، الذي أعلنت حركة "فلسطين أكشن" مسؤوليتها عنه، في أضرار بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني (5ر9 مليون دولار) في 20 يونيو الماضي.

وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب أن الأربعة وُجهت إليهم تهم التآمر لدخول مكان محظور عن علم لغرض يضر بسلامة المملكة المتحدة أو مصالحها، والتآمر لارتكاب ضرر جنائي.

وبحسب بيانات الشرطة، تم الإفراج بكفالة عن امرأة /41 عاما/ اعتُقلت للاشتباه في مساعدتها لأحد المتهمين حتى 19 سبتمبر المقبل. وأُفرِجَ عن رجل /23 عاما/ دون توجيه تهمة إليه.

وأيد نواب مجلس العموم البريطاني أمس الأربعاء خطوة الحكومة لحظر حركة "فلسطين أكشن" باعتبارها منظمة إرهابية. وصوّت النواب بأغلبية 385 صوتا مقابل 26 صوتا لصالح حظر الحركة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس اللوردات - الغرفة العليا في البرلمان - الاقتراح ويصوت عليه اليوم الخميس قبل أن يصبح الحظر ساري المفعول.