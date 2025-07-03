هاميلتون يعترف: لسنا بسرعة ماكلارين

قال البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، إنه يأمل في إنهاء سباق الجائزة الكبرى البريطاني، الأحد المقبل، على منصة التتويج، لينهي أسوأ سلسلة في مسيرته.

ويعد هاميلتون صاحب الرقم القياسي للفوز بالسباق، الذي يقام في بلاده، برصيد 9 مرات.

وقد أنهى السباق البريطاني ضمن الثلاثة الأوائل، في آخر 11 ظهور له على حلبة "سلفرستون".

ورغم ذلك، لم يتواجد بطل العالم 7 مرات على المنصة بألوان فريقه الجديد فيراري، وذلك في 11 سباقا، وهي أطول سلسلة له دون تحقيق أي فوز في الموسم، أو التواجد بين الثلاثة الاوائل.

وكان هاميلتون قد أنهى فترة دامت عامين ونصف من الخسارة، بفوز مهم في سلفرستون، الموسم الماضي.

وصرح النجم البريطاني: "دائما يوجد سحر هنا في سلفرستون، إنه سباق مميز للغاية، وأتمنى أن تقف إلى جانبنا كل العوامل، لأننا لسنا بسرعة ماكلارين.. إذا استمر الطقس جافا، سيحققون الفوز بسهولة".

وأردف: "لا أنظر إلى الإحصائيات الخاصة بالمنصة.. هذا شيء لا يؤثر علي أو أفكر به، لكننا هنا في سلفرستون، ولا يوجد مكان أفضل من هذا كي نغير مسارنا".