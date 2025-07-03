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أعلن حاكم إقليم بريمورسكي أوليج كوزيمياكو، اليوم الخميس، مقتل نائب القائد العام للبحرية في هجوم أوكراني.

وبحسب ما نشرته وكالة «شينخوا»، قتل الميجور جنرال ميخائيل جودكوف، نائب قائد البحرية الروسية، في ضربة أوكرانية استهدفت منطقة كورسك الروسية.



وذكرت قنوات روسية وأوكرانية غير رسمية على «تلجرام»، في وقت سابق، أن جودكوف قُتل مع 10 عسكريين آخرين في هجوم أوكراني على مركز قيادة في بلدة كورينيفو بمنطقة كورسك المتاخمة لأوكرانيا.

وقاد جودكوف لواء بحريا تابعا لأسطول المحيط الهادي الروسي، والذي كان يقاتل في كورسك.

وسيطرت القوات الأوكرانية على أجزاء من كورسك في هجوم مباغت في أغسطس 2024، قبل أن تعلن روسيا في وقت سابق من العام الجاري طردها.



