الزمالك يحجب رقم شيكابالا في الموسم القادم

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالتنسيق مع جون إدوارد، المدير الرياضي للفريق، حجب القميص رقم 10 في الموسم القادم، والذي كان يرتديه محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، بعدما أعلن اللاعب اعتزاله لكرة القدم.

وأوضح نادي الزمالك أن ذلك يأتي تقديرًا لشيكابالا، الذي يعد أحد أساطير القلعة البيضاء، ولتكريم اللاعب على مسيرته الكبيرة مع نادي الزمالك.

وكان محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق أعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة مع الأبيض، حقق خلالها اللاعب العديد من الألقاب والإنجازات، وكان قائدًا للفريق.

ويُعد محمود عبد الرازق شيكابالا، اللاعب الأكثر حصولًا على بطولات في تاريخ نادي الزمالك، برصيد 18 بطولة خلال مسيرته منذ ظهوره الأول بالقميص الأبيض.