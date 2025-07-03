اتحاد الكرة يعزي ليفربول في وفاة جوتا

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، برقيتي عزاء ومواساة لكل من نادى ليفربول الإنجليزي والاتحاد البرتغالي لكرة القدم فى وفاة اللاعب ديوجو جوتا، نجم المنتخب البرتغالي ونادي ليفربول الذى وافته المنية صباح اليوم.

وتوفي ديوجو جوتا، البالغ من العمر 28 عاما، وشقيقه أندريه صاحب الـ26 عامًا، بعد تعرضهما لحادث سير مروع بإسبانيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس.

ويظهر مقطع فيديو من مكان الحادث اشتعال النيران في السيارة، على طريق سريع في بلدة سيرناديا الواقعة في مقاطعة سامورا، على مقربة من الحدود الإسبانية البرتغالية.

وأوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن الحادث من المحتمل أنه جاء نتيجة انفجار إطار في سيارة جوتا أثناء محاولته تجاوز سيارة أخرى، وفقا للتحقيقات الأولية، بحسب ما أوضحت وكالة الحرس.