شارك وفد من وزارة الخارجية السعودية، في مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، في العاصمة طهران.

وقدم وفد الخارجية السعودية، التعازي في المرشد الإيراني الراحل.

وأُقيمت في طهران، مراسم إحياء ذكرى وتوديع علي خامنئي، حيث انطلقت المراسم مع نقل جثمانه إلى مصلّى طهران، لتبدأ بعد ذلك مراسم تقديم واجب العزاء وإلقاء التحية من قبل الوفود الأجنبية.

وهذا اليوم هو الأول من برنامج يمتد أسبوعاً كاملاً يشمل الوداع والتشييع والدفن لعلي خامنئي.

وكان علي خامنئي قد قُتل في غارة جوية استهدفت مجمع القيادة في وسط طهران بتاريخ 28 فبراير الماضي، في مستهل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.