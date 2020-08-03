مقتل شخص وإصابة 13 آخرين جراء انفجار في مصنع إيراني

أفاد مدير العلاقات العامة لإدارة الحوادث والطوارئ الطبية بجامعة مشهد للعلوم الطبية الإيرانية، بانفجار خزان في أحد المصانع في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد أدى إلى مقتل شخص وإصابة 13 آخرين.

وقال محمد علي شاهي لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) مساء اليوم الاثنين، إن الحادث وقع صباح اليوم في مصنع تبارك.

وأضاف أن أحد الموظفين توفي وتم نقل 13 مصابًا إلى المستشفى، متابعا أن 12 منهم خرجوا حتى الآن.

يأتي الانفجار بعد سلسلة من الانفجارات الغامضة التي شهدتها ايران في الأسابيع الماضية، وكان من بينها انفجار بمحطة للطاقة بمحافظة أصفهان وسط إيران وحوادث في موقع بارشين العسكري شرقي طهران ومنشأة نطنز النووية.

وأثارت الانفجارات في بارشين ونطنز تكهنات حول وجود أعمال تخريب متعمدة من جهات أجنبية، إلا أن هذه التكهنات لم تتأكد.