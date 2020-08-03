الغرف التجارية تؤكد استقرار الأسواق مع زيادة معروض السلع وثبات الأسعار

كشف تقرير غرفة العمليات المركزية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن استقرار السوق وثبات الأسعار نتيجة زيادة معروض السلع في القطاعات المختلفة مع رابع أيام عيد الأضحي المبارك .



وقال التقرير إن غرف العمليات النوعية بالغرف التجارية علي مستوى الجمهورية أشارت تقاريرها إلى استقرار السوق في المحافظات المختلفة، وأن الحركة التجارية منتظمة وتسير وفق معدلاتها الطبيعية.



وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن غرف العمليات الفرعية التي تعمل تحت إشراف رؤساء الغرف التجارية ومتابعة أمناء العموم تتابع بشكل مستمر خلال أيام عيد الأضحى المبارك الحركة التجارية بكافة أسواق الجمهورية كل غرفة في نطاق محافظتها، لافتا إلى أن هناك تنسيق كامل مع الغرفة المركزية بالاتحاد لمتابعة الأسواق خاصة خلال أيام العيد، وأن كافة السلع متوفرة وتلبي متطلبات المواطنين، مشددا على أن غرف العمليات الفرعية بالمحافظات تعمل علي مدار الأسبوع للموقوف علي أي مستجدات للمساهمة في ضبط السوق.



وأشاد رئيس الاتحاد بدور رؤساء ومجالس إدارات الغرف التجارية ومجهوداتهم في متابعة الأسواق بالمحافظات المختلفة لضمان استقرار السوق ومساندة المواطنين خاصة أثناء المواسم التي تتطلب تكثيف المتابعة، متوقعا أن تستمر حالة الاستقرار بالسوق خاصة في ظل زيادة معروض السلع والدور الحكومي الواضح في زيادة المعروض من السلع المختلفة عن طريق المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع المختلفة والسيارات المتنقلة لجهاز الخدمة الوطنية ودور الجهات الرقابية وحماية المستهلك لضبط السوق وهو ما يصب في صالح المواطن والتاجر والصانع ومن ثم اقتصادنا القومي.



وقال محمد أبو القاسم رئيس غرفة أسوان التجارية وأمين مساعد صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق التجارية في أسوان تشهد حالة استقرار ملحوظة وهو ما رصدته غرفة العمليات بالغرفة وتم رفعه إلى الاتحاد العام للغرف التجارية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



وأكد حسن جعفر رئيس غرفة بني سويف وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، توافر السلع كافة بالسوق التجارية في محافظته وهو ما انعكس علي زيادة حالة الاستقرار العامة بجميع أسواق المحافظة وبالتحديد أثناء أيام عيد الأضحي الحالية.



وقال محمد الملاح رئيس غرفة السويس التجارية، إن السوق السويسية أكثر استقرارا حتى الآن والسلع متوفرة ومتنوعة والاختيارات متاحة أمام الموطن بشكل يحقق رغباته كافة في ظل عيد الأضحى المبارك.



وأوضح فتحي مرسي رئيس غرفة البحيرة التجارية أن الأمور أكثر استقرار في أسواق البحيرة نتيجة زيادة معروض السلع والمتابعة مستمرة من الغرفة لرصد الحركة التجارية بالمحافظة.



وقال أحمد رعب رئيس غرفة الدقهلية، إن السوق في محافظته تشهد استقرارا واضحا بسبب السلع وتوافرها وتنوعها أمام المستهلكين.



وأشار أنور رحيم رئيس غرفة مطروح التجارية إلى أن السوق في مطروح تشهد توافر في السلع ولا توجد أي أزمات في ظل متطلبات عيد الأضحى وهو الأمر الذي ينعكس علي الدور الواضح للدولة والغرف التجارية في ضبط السوق.



وقال عبد العزيز مطر رئيس غرفة شمال سيناء، إن السوق السيناوية تشهد استقرارا كبيرا نتيجة المعروض الوافر من السلع المختلفة سواء غذائية وغير غذائية وتنوع مصادرها ومنافذ بيعها وهو ما ترصده غرفة العمليات المشكلة بالغرفة لمتابعة حالة السوق باستمرار .



يأتي ذلك في الوقت الذي اتفق فيه مع الآراء السابقة هشام خضير رئيس غرفة جنوب سيناء بأن السوق في محافظته مستقرة، وأن المعروض أكثر من المطلوب من السلع المختلفة وهو ما انعكس بالإيجاب على السوق التجارية في جنوب سيناء.