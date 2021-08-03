 تامر حسني يصلح بين دياب ونصر محروس - بوابة الشروق
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تامر حسني يصلح بين دياب ونصر محروس

محمد عباس
نشر في: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 3:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 3:21 ص

أعلن الفنان تامر حسني عن تمكنه من الصلح بين الفنان دياب والمنتج نصر محروس، وذلك بعد وقوع خلاف بينهما حول عقد دياب مع نصر محروس، والذي ينص على طرح ٨ ألبومات خلال ٨ سنوات، مؤكدا عن تنازل نصر محروس عن الشرط الجزائي للعقد.

ونشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، فيديو له مع دياب ونصر محروس بمنزله بعد الصلح بينهما، معلقا: "الحمد لله ربنا قدرني أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني و قدم أجيال كتير لمصر الأستاذ نصر محروس  تم الصلح في منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائي الواقع على الفنان دياب و دي لفته حقيقي مفيش منتج ممكن يعملها في الزمن ده شكراً أستاذ نصر شكراً إنك كبرتلي و مردتليش طلبي و وقفت جانب دياب لإنه شاب ولسه في اول حياته، كل الشكر أستاذ نصر محروس".

 

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