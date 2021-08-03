تامر حسني يصلح بين دياب ونصر محروس

أعلن الفنان تامر حسني عن تمكنه من الصلح بين الفنان دياب والمنتج نصر محروس، وذلك بعد وقوع خلاف بينهما حول عقد دياب مع نصر محروس، والذي ينص على طرح ٨ ألبومات خلال ٨ سنوات، مؤكدا عن تنازل نصر محروس عن الشرط الجزائي للعقد.

ونشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، فيديو له مع دياب ونصر محروس بمنزله بعد الصلح بينهما، معلقا: "الحمد لله ربنا قدرني أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني و قدم أجيال كتير لمصر الأستاذ نصر محروس تم الصلح في منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائي الواقع على الفنان دياب و دي لفته حقيقي مفيش منتج ممكن يعملها في الزمن ده شكراً أستاذ نصر شكراً إنك كبرتلي و مردتليش طلبي و وقفت جانب دياب لإنه شاب ولسه في اول حياته، كل الشكر أستاذ نصر محروس".