عقوبة مغلظة من اتحاد الكرة لعبد الرحمن مجدي عقب «واقعة الفندق» بطوكيو

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استقر مسئولو اتحاد الكرة على العقوبات المقرر توقيعها على عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي، بعد أزمته الأخيرة في طوكيو خلال مشاركة الفراعنة بالأولمبياد.

وقال الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج الماتش على شاشة صدى البلد مساء اليوم الثلاثاء "إن قرار إحالة اللاعب للتحقيق مع اللاعب مجرد إجراء روتيني لكن اتحاد الكرة استقر على عقوبات اللاعب".

وتابع "اتحاد الكرة قرر حرمان عبد الرحمن مجدي من مكافأة التأهل إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو، وإيقافه محليًا لنهاية الموسم الحالي".

وودع منتخب مصر أولمبياد طوكيو من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام البرازيل بهدف دون مقابل، وذلك بعد جمع 4 نقاط بدور المجموعات من تعادل سلبي أمام إسبانيا وخسارة بهدف أمام الأرجنتين، والفوز على أستراليا 2-0.