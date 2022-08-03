كوريا الجنوبية تدعو إلى حوار وسط مخاوف من تصاعد التوترات بين الصين وأمريكا بشأن تايوان

دعت كوريا الجنوبية إلى حوار وسط مخاوف من تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان.



ونقلت شبكة "كيه بي اس" العامة الكورية الجنوبية عن مسؤول بالمكتب الرئاسي الكورى الجنوبى اليوم الأربعاء قوله إن الحكومة في سول تريد البقاء على اتصال وثيق مع كل الدول المعنية، في إشارة إلى زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.



وأضاف أن أساس هذا هو الحاجة إلى الحفاظ على "السلام والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والتعاون".



يشار إلى أن كوريا الجنوبية، الحليف المقرب للولايات المتحدة، هي محطة بيلوسي التالية في جولتها الأسيوية. وأثارت زيارتها لتايوان تحذيرات حادة من الصين التي تعتبر الجمهورية الجزيرة ذاتية الحكم جزءا من أراضيها وترفض رفضا صارما الاتصالات الرسمية من جانب الدول الأخرى مع تايبيه.



وأعرب المسؤول الرئاسي عن امله في أن تواصل بيلوسي جولتها كما هو مقرر. وقال إن زيارتها لكوريا الجنوبية مرحب بها.



وتعتزم بيلوسي لقاء رئيس البرلمان كيم جين بيو في العاصمة الكورية الجنوبية سول، غدا الخميس. ومن غير المقرر عقد لقاء مع الرئيس يون سوك يول.