مجموعة السبع تعرب عن قلقها إزاء سلوك الصين في الخلاف بشأن تايوان

أعربت الدول الصناعية السبع الكبرى عن قلقها حيال سلوك الصين في الخلاف الخاص بتايوان.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية المجموعة، نشرته وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء، وتتولى ألمانيا حاليا الرئاسة الدورية للمجموعة.

وفي تعليق على ردود الأفعال الصينية على الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، قال البيان: "لا يوجد سبب لاستغلال الزيارة كذريعة للأنشطة العسكرية العدوانية في مضيق تايوان".

يذكر أن الصين تعتزم القيام بمناورات تتضمن تدريبات على ضرب النار في مضيق تايوان حتى يوم الأحد المقبل، في رد فعل من بكين على زيارة بيلوسي للجزيرة، وقد أغلقت الصين ست مناطق لهذا الغرض.

وكانت بيلوسي وصلت إلى تايوان أمس الثلاثاء، في أول زيارة يقوم بها مسؤول أمريكي رفيع المستوى للجزيرة منذ ربع قرن، وغادرت بيلوسي تايوان في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وتعتبر الحكومة الصينية تايوان جزءا منها، وتسعى إلى إعادتها للبر الرئيسي.