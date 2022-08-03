بركان يثور في آيسلندا وبدء فوران الحمم

بدأ ثوران بركاني متوقع في جزيرة آيسلندا الواقعة في شمال الأطلسي، بعد وقوع سلسلة من الهزات الأرضية.

وبدأ الثوران قرب جبل فاجرادال في شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غربي ريكيافيك، حسبما ذكر مكتب الأرصاد الجوية بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأظهرت لقطات حية من قناة "آر يو في" الآيسلندية الحمم تنطلق من باطن الأرض في المنطقة. ولم يتسن تقدير الحجم الذي سيكون عليه الثوران في البداية.

وتقع شبه جزيرة ريكيانيس على بعد حوالي 30 كيلومترا من العاصمة، ووقع ثوران بالفعل من هذا النوع فيها العام الماضي. وبعد ذلك تدفقت الحمم مرارا من نظام بركاني تحت الأرض يسمى كريشوفيك من باطن الأرض لنحو خمسة شهور.

وكما حدث في العام الماضي، أنذرت بحدوث الثوران في الأيام القليلة الماضية سلسلة من الزلازل كان بعضها قويا، ولذلك توقع العلماء أن يكون موعد الثوران قد حل.