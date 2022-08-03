أول سفينة حبوب أوكرانية تصل إلى المياه التركية في طريقها إلى لبنان

لكن اتفاقا الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة وتركيا بين موسكو وكييف، سمح باستئناف تصدير شحنات الحبوب الأوكرانية مرة أخرى.

وأكدت السلطات الأوكرانية أن سفنها البحرية سترافق وتوجه سفن شحن الحبوب عبر المياه التي تم زرع ألغام بحرية بها.

وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه المسائي يوم الثلاثاء، أنه يريد أن يرى صادرات الحبوب من بلاده تخرج بشكل منتظم مرة أخرى.

وقال "هدفنا الآن هو الانتظام: بحيث عندما تغادر سفينة الميناء، تكون هناك سفن أخرى أيضا جاهزة، سواء تلك التي تحمل الحبوب بالفعل أم تقترب من الميناء".

وبالإضافة إلى تخفيف نقص الغذاء في أماكن أخرى، أعرب الرئيس الأوكراني عن أمله في أن تشجع الصادرات المزارعين الأوكرانيين على الاستعداد للموسم المقبل.