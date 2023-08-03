مصدر بالنقل: انتهاء استعدادات تشغيل مترو «الكيت كات ــ محور روض الفرج» قريبًا

تجهيز المحطات بالوسائل اللازمة لمساعدة ذوى الهمم فى التنقل داخلها ومسارات خاصة بالمكفوفين



قال مصدر بوزارة النقل إن الاستعدادت لتجهيز الجزء الثانى 3B من المرحلة الثالثة للخط الثالث من مترو الأنفاق (الكيت كات ــ محور روض الفرج «الدائرى») أوشكت على الانتهاء بشكل كامل، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبى للركاب.

يضم هذا الجزء 6 محطات، منها محطة نفقية هى محطة السودان و4 محطات علوية هى إمبابة والبوهى والقومية العربية ومحطة الطريق الدائرى.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أنه يجرى رصف شارع القومية فى نطاق محطة المترو، والانتهاء من تركيب جميع المصاعد والسلالم الكهربائية بالمحطات، وماكينات التذاكر، مع تجهيز محطة محور روض الفرج لربطها مع مشروع الأتوبيس الترددى الذى سيتم تسييره على الطريق الدائرى بعد الانتهاء من تطويره لتحقيق تبادل الخدمة بينهما.

وأوضح المصدر، أن جميع محطات الخط الثالث المنتظر تشغيلها تتضمن أكوادا خاصة بذوى الهمم، حيث يتم تجهيز المحطات بوسائل تساعدهم فى التنقل داخل المحطة، واستخدام المصاعد أو السلالم الكهربائية، للوصول إلى رصيف المحطة واستقلال القطار، منوهًا بوجود مسارات وبلاطات خاصة بالمكفوفين، ولمستخدمى الكراسى المتحركة، وتخصيص شبابيك خدمة ليهم، وماكينات الصراف آلى ذات الارتفاعات المناسبة لهم.

وأشار المصدر إلى استمرار تجارب تشغيل قطارات المترو، من محطة الكيت كات ومحور روض الفرج، والتى بدأت الأسابيع الماضية لاختبار السكة والإشارات الكهربائية لمراجعة اشتراطات التشغيل والسلامة، وجاهزية جميع المحطات للتشغيل الرسمى.

وأكد المصدر أنه جار الانتهاء من تشطيبات أرضيات الأرصفة بمحطة مترو بولاق الدكرور، ضمن أعمال تشطيب الجزء الثالث 3C من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، والتى تضم 5 محطات، هى، 3 محطات نفقيـة (التوفيقية – وادى النيل – جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور)، لافتًا إلى الانتهاء من تنفيذ الوصلة العلوية بين محطة مترو جامعة القاهرة التبادلية ومحطة بولاق الدكرور، والتى تعتبر آخر 73 مترًا من مسار الخط الثالث للمترو.