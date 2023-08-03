الغرف التجارية: تجاوز التبادل التجاري بين مصر وتركيا الـ10 مليارات دولار

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، إن الرئيس السيسي، وجه منذ 10 سنوات، بضرورة فصل العلاقات السياسية عن الاقتصادية بين مصر وتركيا، مؤكدًا احتفاء الجانب المصري بالشركات التركية إلى أقصى درجة طيلة هذه المدة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «آخر النهار»، تقديم الإعلامي تامر أمين، والمذاع على قناة «النهار»، مساء الخميس، أن مصر لديها حوالي 790 شركة تركية بحوالي 2 ونصف مليون دولار استثمارات، منوهًا إلى أن هناك توافقًا حول الوصول إلى ألف شركة تركية تعمل في مصر بنهاية هذا العام.



ولفت إلى أن التبادل التجاري بين البلدين تجاوز الـ10 مليارات دولار، موضحًا أن تركيا هي الشريك الثاني لمصر، لذا فدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين أهم ما يكون خلال الفترة الراهنة - على حد قوله.



وأشار إلى أن الميزان التجاري مع تركيا حاليًا لصالح مصر، سواء من ناحية حجم الاستثمارات أو التبادل التجاري، مبينًا أن هناك مساع للتوسع في صناعات جديدة مع الجانب التركي لتصديرها للدول الإفريقية، وإعادة التصدير للاتحاد الأوروبي، هذا إلى جانب بدء توطين مصانع تركية من خلال نقل نشاطها من أنقرة لمصر.



وزار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، العاصمة التركية «أنقرة» خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 3 أغسطس الجاري، وذلك في أول زيارة لوزير التجارة والصناعة المصري لدولة تركيا منذ 10 سنوات.



