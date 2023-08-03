 حقق مليون و303 آلاف جنيه.. مرعي البريمو يتصدر شباك التذاكر في أول أيام عرضه - بوابة الشروق
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حقق مليون و303 آلاف جنيه.. مرعي البريمو يتصدر شباك التذاكر في أول أيام عرضه


نشر في: الخميس 3 أغسطس 2023 - 9:45 ص | آخر تحديث: الخميس 3 أغسطس 2023 - 9:45 ص

حقق فيلم «مرعي البريمو» أمس مليون و303 آلاف جنيه، ليتصدر بذلك شباك التذاكر في أول أيام عرضه متوفقا على كل الأفلام المتنافسة، وهي؛ ع الزيرو، وبيت الروبي، والبعبع، ومستر إكس، وتاج، ومطرح مطروح.

فيلم مرعي البريمو فكرة سينمائية وإنتاج وبطولة محمد هنيدي، بمشاركة غادة عادل، وأحمد بدير، وعلاء مرسي، ولطفي لبيب، ومحمد محمود، ومصطفى أبوسريع، ومحسن منصور، وعلاء زينهم، ونانسى صالح، وإنجي على، واحمد سلطان، من تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد، وموسيقي تصويرية خالد حماد.

تدور أحداث مرعي البريمو في إطار كوميدي حول الصعيدي «مرعي أحمد» بائع البطيخ، الذي يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية من خلال عمله، والتي اضطرته للسفر إلى سهل حشيش في مهمة غامضة بصحبة زوجته، وعدد من أفراد عائلته.


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