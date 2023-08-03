بلينكن: تحدثت مع بازوم لأكرر التزامنا باستعادة حكومة النيجر المنتخبة ديمقراطيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس إنه تحدث مع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، مشيرا إلى أنه أكد التزام بلاده باستعادة حكومة البلاد المنتخبة ديمقراطيا.

وأوضح بلينكن في تغريدة عبر حسابه على توتير: "لقد تحدثت إلى الرئيس النيجري بازوم اليوم لأكرر أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة باستعادة حكومة النيجر المنتخبة ديمقراطيا، وأن سلامته وسلامة عائلته لها أهمية قصوى".

جاء تصريح بلينكن في الوقت الذي دعت فيه وزارة الخارجية الأمريكية إلى "المغادرة المؤقتة" للموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد أسرهم من نيامي عاصمة النيجر، في أعقاب الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي هناك.

كما حدثت وزارة الخارجية تحذير السفر إلى النيجر إلى المستوى 4 ، مشيرة إلى أنه لا ينبغي لمواطني الولايات المتحدة السفر إلى الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وفي حين أن السفارة ستبقى مفتوحة، إلا أنها ستكون متاحة فقط لـ"خدمات الطوارئ المحدودة للمواطنين الأمريكيين".

وجاء في تحذير السفر أن "الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لعمليات خطف وهجمات محتملة في النيجر" وأن السفارة "لديها قدرة محدودة على تقديم خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في النيجر بسبب التخفيض المؤقت في عدد موظفي السفارة".

وقدمت وزارة الخارجية نصائح إذا كان السفر إلى النيجر لا يزال ضروريا، بما في ذلك "توخي الحذر الشديد في جميع أنحاء البلاد"، و"الابتعاد عن الأنظار" و"وضع خطط إجلاء لا تعتمد على مساعدة الحكومة الأمريكية".

