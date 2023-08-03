حي الأزبكية يطارد الباعة الجائلين أمام مترو العتبة ويحرر محاضر للمخالفين

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شنت المهندسة فاتن إبراهيم محمد، رئيس حي الأزبكية، حملة بالتنسيق مع فريق المتابعة الميدانية وإدارات الإشغالات والتعديات والمرافق بالحى، لرفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين التى تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر الحضاري ورفع مستوى كفاءة الشوارع والميادين.

وأكدت إبراهيم، اليوم الخميس، رفع وإزالة الإشغالات وتحرير محاضر ضد الباعة الجائلين بشارع 26 يوليو وأمام محطة مترو العتبة، مشيرة إلى رفع مستوى النظافة وإعادة المظهر الحضارى للمنطقة مرة أخرى بعد مغادرة الباعة الجائلين.

ووجهت رئيس حى الأزبكية، فرع النظافة بالحى بمتابعة رفع وإزالة التراكمات والأتربة ومخلفات القمامة من الصناديق بالشوارع، لرفع مستوى كفاءة النظافة وإعادة المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط، موضحة أنه تم إيداع الأحراز بمخزن شرطة المرافق بالحى وتحرير المحاضر الازمة للمخالفين.