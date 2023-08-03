ندوة تعريفية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بأسوان

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة أسوان، ندوة تعريفية عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأوضحت دعاء فتحي، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أنه بناء على تكليفات محافظ أسوان، وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، تم تنظيم الندوة التعريفية بحضور 40 سيدة من العاملات بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية بالمراكز والمدن.

وأشارت، إلى أن الدكتورة أسماء بسطاوي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، قامت بإدارة الندوة، حيث تم التعريف بآلية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وطرق الحفاظ على صحة الأم والطفل، مع تقديم أوجه الرعاية الصحية والتوعوية للسيدات من خدمات ووسائل تنظيم الأسرة من أجل الارتقاء بالصحة العامة، ورفع الوعي الصحي والتثقيفي لخلق جيل صحي يحظى بأوجه الرعاية الصحية والمجتمعية المتكاملة.