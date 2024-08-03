رشوان توفيق: عمري ما كسبت مليم واحد من الحرام

قال الفنان رشوان توفيق، إنّه طيلة حياته لم يكسب مليمًا واحدًا من الحرام.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «العاشرة»، عبر فضائية «إكسترا نيوز» مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ: «عمرى وأنا بشتغل مخرج ما مديت إيدي لحد، ولم أكسب مليم حرام أبدًا، وكل شقايا فى كبد».

وتابع: «وأنا طالب فى بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، الأستاذ نبيل الألفى كان بيعمل لنا كل سنة فى البكالوريوس مسرحية كاملة، وكان يحضرها وزير الثقافة (آنذاك) ثروت عكاشة، فقال مين عايز يعمل دور الدنجوان فى المسرحية، فأنا اترشحت عشان أعمل الدور، وقعدت أذاكر فى البيت، وعملت المشهد كما أنزل».

وأكمل: «فيه زميل عمل الدور لكنه مكانش حافظ وقعد يغلط، وبعدين نبيل الألفى قال أنا شايف إن فلان دا هو اللى ينفع للدور، هو فى تفكيره الدرامي عرفت بعدين أما هو عمل الدور إنه دنجوان من وجهة نظره أكتمل الرجولة، عنده 40 سنة، انا كان سني وقتها حاجة وعشرين، والدور كان صعب، لكنه مقدرش يشيل الدور، فقالى تيجي انت بكرة حافظ الفصل الأول».

وختم قائلا: «كنت بمشي فى الشارع أقول المونولوجات، وبالفعل عملت الدور بطريقة متميزة، والألفى قالى شوفت الدكتور القصاص قال ايه وهو واحد من كبار نقاد مصر، قاله ابننا اللى عمل الدور أحسن من النجم الفرنساوي اللي أنا شوفته».