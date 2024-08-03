وليد عبد اللطيف يكشف عن توقعاته لمباراة مصر وفرنسا في أولمبياد باريس 

كشف وليد عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، عن توقعاته وتحليله لـ مباراة مصر ضد فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024، كما تحدث عن فرص مشاركة أحمد سيد زيزو نجم المنتخب الأولمبى فى المباراة بعد الإصابة التى تعرض لها أمام بارجواوى فى ربع النهائى.

وأكد عبد اللطيف خلال حديثه في برنامج «على مسئوليتي»، أنه يدعو إلى استمرارية ميكالي بعد انتهاء الدورة الأولمبية، مشدداً على أهمية بقائه مع المنتخب المصري، مشيدًا بأداء جميع لاعبي المنتخب الأولمبي، مُشيراً إلى أنهم قدموا مستوى فني ممتاز.

وأثنى بشكل خاص على اللاعب محمد النني، وصفه بأنه لاعب مميز وقدم أداء استثنائي في الدورة الأولمبية الحالية، مُظهراً قدرته على توجيه زملائه داخل وخارج الملعب، كما أن اللاعب أحمد زيزو قدم مستوى مميز مع اللاعبين وساهم في خلق حالة مع النني في أوضة اللبس.

وجّه وليد عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، إشادته بالمدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، البرازيلي روجيرو ميكالي، على أدائه وإدارته الفنية الجيدة لمباريات المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في باريس.

وأوضح عبد اللطيف، أن لاعبي المنتخب الأولمبي أهدروا عددًا كبيرًا من الفرص في مباراة باراجواي، ورغم تأخرهم بهدف، تمكنوا من العودة للمباراة وتأمين بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وأكد أن مواجهة فرنسا في نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية تعد صعبة للغاية، مشددًا على أهمية التركيز الكامل في المباراة وعدم منح الفرص للاعبي الديوك لخطف بطاقة التأهل إلى النهائي، وهو ما يمثل تحديًا تاريخيًا للمنتخب الوطني.

وفيما يتعلق ببديل أحمد زيزو في مباراة فرنسا المقبلة، أشار عبد اللطيف إلى أن الفريق ليس لديه لاعب يملك نفس المقومات التي يتمتع بها زيزو، لكن هناك لاعبين آخرين مثل محمود صابر أو بلال مظهر الذين يمكن الاعتماد عليهم في نفس المركز.