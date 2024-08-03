أحمد بلال: بيرسي تاو لن يستمر في الأهلي بسبب هذا اللاعب

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أثنى أحمد بلال مهاجم الفريق الكروي الأول السابق بالنادي الأهلي بالمستوى الذي يقدمة نجم الفريق الشاب المغربي رضا سليم في المباريات الأخيرة مع المارد الأحمر.

وقال أحمد بلال: «رضا سليم أخذ مكان بيرسي تاو في تشكيلة الأهلي في المباريات الأخيرة وبات عنصرًا لا غنى عنه لدّى المدرب السويسري مارسيل كولر».

وأضاف بلال: «أعتقد أن بيرسي تاو لن يستمر مع الأهلي في نهاية الموسم الجاري والدليل تجربة كولر رضا سليم في مركزه خلال مباراتي سيراميكا كيلوباترا والبنك الأهلي الأخيرتين وقبلها في مباراة القمة مع بيراميدز».

ويستعد الأهلي لمواجهة مهمة في بطولة الدوري أمام نظيره فريق المقاولون العرب يوم الأحد ضمن مؤجلات الجولة الـ 23 في البطولة.