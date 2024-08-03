المكتب الفني لمهرجان الغردقة السينمائي يعتذر عن استكمال مهام عمله بالدورة الثانية

أعلن الناقد رامي المتولي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن اعتذار فريق عمل المكتب الفني للدورة الثانية لمهرجان الغردقة السينمائي، دون الإعلان عن الأسباب، خاصة أن الاستقالة جاءت قبل شهر تقريبا من انطلاق الدورة الثانية.

وقال رامي: "يعتذر المكتب الفني لمهرجان الغردقة لسينما الشباب عن استكمال مهامه فى الدورة الثانية للمهرجان، ويتمنى للمهرجان كل التوفيق في دورته المقبلة".

ويضم فريق المكتب الفني كل من رامي المتولي "المدير الفني" وعضوية كلا من مصطفى الكيلاني ومحمد كمال.

يذكر أنه من المفترض أن تنطلق الدورة الثانية لمهرجان الغردقة السينمائي في الفترة من 19 حتى 25 سبتمبر المقبل، وتم مؤخرا غلق باب الاشتراك في مسابقات المهرجان (الأفلام الطويلة والقصيرة ومشروعات الطلبة والجائزة الخضراء التي تمنح للفيلم الذي يدعم فكرة الحفاظ على البيئة) يوم 15 يوليو الماضي.