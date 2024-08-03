محافظ أسوان يكلف بسرعة تشغيل المرافق العامة بعد تعرض مواقعها لمياه الأمطار

كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، المسئولين بمختلف الجهات المعنية بسرعة تشغيل المرافق العامة بكامل طاقتها سواء بمحطات مياه الشرب أو الكهرباء بعد تعرض مواقعها لمياه الأمطار وسوء الأحوال الجوية مساء أمس الجمعة.

وشدد المحافظ، على الاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف المواقع الخدمية، وخاصة في ظل وجود بعض السحب والغيوم المتقطعة، مع متابعة الأحداث بالتوازي عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أي أحداث طارئة.

وفي هذا الإطار، قام السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبدالشافي، بالمرور الميداني برفقه رؤساء مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء على المناطق المختلفة للتعامل مع أي تداعيات لتقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية، والذي أسفر عن سقوط للأمطار.

وجرى توجيه رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة على أرض الواقع كلا في نطاق مدينته لرفع وشفط أي كميات من المياه داخل أو خارج محطات مياه الشرب أو الكهرباء؛ للعمل على انتظامها بشكل كامل، مع رفع كميات المياه بالشوارع الرئيسية والفرعية، والتعامل مع أي تداعيات أخرى أولا بأول.