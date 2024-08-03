سفارة مصر في نيامي عاصمة النيجر تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

أقامت سفارة جمهورية مصر العربية في نيامي عاصمة النيجر حفل العيد القومي المصري بمقر السفارة بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة ٢٣ يوليو.

حضر الاحتفال السفير "Bakary Yaou Sangaré"، وزير الخارجية والتعاون والنيجريين في الخارج، ممثلاً عن الحكومة النيجرية، كما حضرته الدكتورة "Elizabeth Cherif" وزيرة التعليم الوطني ومحو الأمية والتعليم المهني النيجرية، بالإضافة إلى العديد من مسئولي الحكومة والجهات الرسمية النيجرية، والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في النيجر، ومسئولي وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية العاملين بالنيجر، ولفيف من أبناء الجالية المصرية وأصدقاء السفارة من العاملين في المجالات المختلفة مثل الصحافة، والاعلام، والسياحة، والفندقة، والفنون، والتعليم، والرياضة، والتجارة.

وقد ألقى سيد الصلاحي سفير جمهورية مصر العربية لدى النيجر، كلمة بهذه المناسبة تناول خلالها العلاقات المتميزة بين البلدين وحرص مصر على تطوير التعاون المشترك خلال الفترة القادمة.

كما أشار إلى ما مثلته ثورة 23 يوليو المجيدة كنقطة تحول هامة في تاريخ مصر الحديث مبرزاً جهود القيادة المصرية المستمرة والحثيثة من أجل تحقيق الأمن والسلام والتنمية على أرض مصر، وكذلك في النطاقين الإقليمي والدولي، كما استعرض بعض المشروعات القومية والتنموية التي تقوم مصر بتنفيذها خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات.





