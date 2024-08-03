وزير التموين والتجارة الداخلية يتفقد عددا من المشروعات المنتجة والخدمية بمطروح

تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عددا من المشروعات الخدمية والإنتاجة، خلال فعاليات زيارته للمحافظة اليوم السبت

وتفقد وزير التموين مصنع تعبئة الغاز بشرق مدينة مرسى مطروح، وشاهدا مراحل الإنتاج بالمصنع مع وصول أسطوانات الغاز وتعبئتها وصولا إلى سيارات التوزيع للمستودعات.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية بأهمية الارتقاء بالجودة وتحقيق جميع اشتراطات الأمان مع الالتزام بالأوزان مع العمل على الارتقاء ومراجعة دائرة التعبئة وتطويرها خلال أقصر فترة ممكنة.

واستمعا لشرح عن مصنع تعبئة الغاز الذي تم إنشائه عام 2009 بطاقة إنتاجية يومياً 12 ألف أسطوانة غاز تقريبا، قابلة للزيادة ويغذي جميع مدن محافظة مطروح عدا مركزي العلمين والحمام يحصلان على حصصهما من مصنع المكس بالإسكندرية.

وأكدت المهندسة هند مساعد، مدير مديرية تموين مطروح، أنه جاري التوسعة في توصيل شبكة الغاز الطبيعي بمحافظة مطروح، حيث بلغ عدد المشتركين 56 ألفا و130 اشتراك غاز منزلي، و140 تجاري اشتراك غاز طبيعي وذلك بمدينة مرسى مطروح.

كما تفقد وزير التموين أحد المطاحن وشاهدا خطوط الإنتاج، الذي يعمل وفقا لبرنامج إنتاجية يومي من القمح من 50 إلى 70 طنا حسب الاستهلاك، وتصل قدرته الإنتاجية 300 طن.

وتفقد مركز الخدمة المطور بمنطقة الكيلو 4؛ للاطلاع على ما يقدمه المنفذ من خدمات تموينية ورقمية للتيسير على الأهالي، كاستخراج وتجديد بطاقات تموينية وغيرها، وتصل أعدادها بمطروح 13 مركزا من سيوة حتى البنجر.

كما تفقدا أحد المخابز البلدية بمنطقة علم الروم، للوقوف على الطاقة الإنتاجية والاستماع للمواطنين مع الاطمئنان على الالتزام بالجودة وبوزن الرغيف.

كما تفقدا المعرض اللوجيستي لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة تصل إلى نسبة 20%، وتم مراجعة أسعار السلع الموجودة مع العمل على مزيد من دعم كميات السلع بالمنفذ بشكل دوري.

واستمعا إلى جهود وزارة التموين بمطروح، من خلال إقامة المزيد من المبادرات للتخفيف عن المواطنين، ومنها المعارض الموسمية كاهلا رمضان، وأهلا مدارس، بالإضافة إلى مبادرات تخفيض السلع في جميع المراكز وعددها 35 مبادرة.

كما تفقدا إحدى المجمعات الاستهلاكية، "دلتا ماركت بوسط مدينة مرسى مطروح" للاستماع لشرح حول السلع الموجودة والتأكيد على دعم مجمعات مطروح بمزيد من منتجات الشركة القابضة، كما تفقدا أيضا منفذ بيع اللحوم للتأكيد على توافرها دائما، مع العمل المستمر على تطوير تلك المنافذ بالشكل اللائق بالمواطنين، حيث يوجد بمطروح 8 فروع للجملة، و23 مشروعا ضمن مشروع جمعيتي، بينما يبلغ عدد البدالين التموينيين بمطروح 105.