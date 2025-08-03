رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وفتح المعابر

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأحد، ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية العاجلة لإنقاذ المدنيين وتخفيف معاناتهم.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي، الأحد، بمقر المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس للمبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني عاطف عودة، بحضور سفير فلسطين لدى ليبيا محمد رحال، وفق بيان للرئاسي الليبي.

وجدد المنفي، التأكيد على موقف بلاده "الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة"، وفق البيان.

كما أكد على إدانته "الشديدة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني ولاسيما في قطاع غزة من جرائم قتل وتدمير وتهجير قسري".

وشدّد المنفي، على "ضرورة الوقف الفوري للعدوان وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية العاجلة لإنقاذ المدنيين وتخفيف معاناتهم ".

وخلال اللقاء، نقل المبعوث الفلسطيني تحيات الرئيس محمود عباس إلى المنفي.

وعبر عن "بالغ امتنانه وتقديره للمواقف الليبية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، ولما تبديه ليبيا من التزام راسخ بنصرة حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية".

وترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهييد وجريح معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 9 آلاف مفقود إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.