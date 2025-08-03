تعليم القاهرة: تجهيز 334 مدرسة بالمحافظة كلجان بانتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن جاهزية استعدادات مدارس القاهرة المخصصة كمقار للجان الانتخابية والبالغ عددها (334) لخوض ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها يومى ٣ـ ٤ من شهر أغسطس الجارى.

وأشارت سماح ابراهيم مديرة المديرية إلى تجهيز المدارس المخصصة كمقار للانتخابات على أعلى مستوى، حيث تم الانتهاء من نظافتها وفرشها ورفع العلم المصري أعلى المدارس وإقامة شوادر أمام المدارس لتنظيم حركة الناخبين، خلال عملية الدخول لمقار الانتخابات للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، مع تزويد المدارس بكل الإمكانيات اللازمة لتوفير مناخ جيد للناخبين، حيث تم توفير كراسي متحركة بالتنسيق مع وزارة الصحة وذلك لسرعة وسهولة تنقل الناخبين من كبار السن، وإزالة أية لوائح من على جدران المدارس مقار اللجان الانتخابية.

وأوضحت أن المدارس مقار اللجان تستعد لاستقبال الناخبين داخل (334) مركزا انتخابيا، مؤكدة على التواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والإدارات التعليمية والانعقاد الدائم لغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، وشددت على تواجد مديري عموم الإدارت التعليمية في محيط اللجان وتذليل كل العقبات.

وحثت جميع القيادات والمعلمين والعاملين بالمديرية والإدارات التعليمية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع.