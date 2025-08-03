 آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين ينظمون مسيرات عبر جسر هاربور في سيدني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين ينظمون مسيرات عبر جسر هاربور في سيدني

سيدني (د ب أ)
نشر في: الأحد 3 أغسطس 2025 - 10:56 ص | آخر تحديث: الأحد 3 أغسطس 2025 - 10:56 ص

تحدى آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين والمناهضين لإسرائيل الأمطار الغزيرة ونظموا مسيرات عبر جسر هاربور الشهير في سيدني.

وحمل بعض من هؤلاء الذين شاركوا في المسيرة، التي أطلق عليها منظموها اسم "مسيرة من أجل الإنسانية" أواني طهي ومقالي رمزا للجوع في غزة. وكان من بين المشاركين في المسيرة، مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وكانت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز ورئيس وزراء الولاية قد حاولا الأسبوع الماضي منع المسيرة من السير على الجسر وهو معلم بارز في المدينة وطريق رئيسي لحركة النقل، بحجة أن الطريق يمكن أن يسبب مخاطر أمنية واضطرابات في حركة النقل. وقضت المحكمة العليا بالولاية أمس السبت بإمكانية المضي قدما في تنظيم المسيرة.

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