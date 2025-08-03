ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة إسلام آباد ومدينة روالبندي والعديد من المناطق الأخرى في شمال باكستان، بعد وقت قصير من منتصف الليلة الماضية وهو الثاني في غضون 48 ساعة، حيث تم الإبلاغ عن هزة أرضية شديدة في الساعة 12 وعشر دقائق صباحا، دفعت السكان إلى الخروج من منازلهم.

وطبقا للمركز الوطني لرصد الزلازل التابع لإدارة الأرصاد الجوية الباكستانية في إسلام آباد، كان الزلزال على عمق ضحل بلغ عشرة كيلومترات، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الأحد.

ووقع مركز الزلزال على بعد 15 كيلومترا جنوب شرق راوات.

وكان زلزال بقوة 5ر5 درجة قد ضرب قبل يوم واحد شمال باكستان، مما أدى إلى اهتزاز المنازل في العديد من البلدات والمدن في إقليم خيبر باختونخوا.