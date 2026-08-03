اندلاع حريق بشقة سكنية بالطابق السادس في حدائق أكتوبر

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اندلع حريق منذ قليل بشقة سكنية في الطابق السادس بمنطقة حدائق أكتوبر، وهرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده إلى المجاورات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية في المكان المشار إليه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ.

وتم فصل التيار الكهربائي والغاز الطبيعي عن المنطقة منعا لتفاقم الحريق، وفرضت القوات كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وجار السيطرة على الحريق، قبل امتدادها إلى الشقق السكنية والعقارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.