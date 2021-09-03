زعيم الحوثيين يتعهد بالسيطرة على كافة مدن اليمن

تعهد زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عبد الملك الحوثي، بالسيطرة على كافة المدن اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وسط تصاعد المعارك في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل المناطق التي احتلها الأعداء من أجل أن يخضعوها للأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، وسنكون حاضرين للتكامل مع كل أحرار أمتنا في قضاياها الكبرى".

وتابع: "سنضمن لبلدنا أن يكون حرا مستقلا لا يخضع لأي احتلال من أي عدو خارجي ولا يخضع لأي وصاية لا تحت البند السابع ولا التاسع ولا تحت أي بند من البنود التي تكتب بأقلام الجائرين وبإملاءات الطغاة والمستكبرين".

ومضى بالقول: "بهذه الروح الثورية لا يمكن أن نقهر ولا نخضع للتبعية لأعدائنا"، مؤكدا مواصلة جماعته "مشوار التصدي للعدوان على بلدنا وفي نصرة قضايا الأمة".