يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الجمعة، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب السلام، أما ليلا فيسود طقس معتدل على كافة أنحاء البلاد.

وتظهر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

طنطا 35 25

دمياط 32 25

بورسعيد 32 26

الإسماعيلية 35 23

المنصورة 35 25

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

أسيوط 37 22

قنا 42 26

أسوان 43 29