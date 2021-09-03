ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة بدمياط

تمكنت مديرية أمن دمياط، من ضبط شخصين، لإتجارهما في المواد المخدرة؛ استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذان من دائرة مركز شرطة دمياط مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي، بحوزتهما 50 كيلوجرامًا من مخدر البانجو، ومبلغ مالي، و هاتفان محمول، وسلاح أبيض مطواة .

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.