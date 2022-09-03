بريطانيا: هجوم أوكراني في الجنوب يشكل ضغطا على روسيا

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، في تغريدة اليوم السبت، أن أوكرانيا تشن هجوما واسعا في جنوب البلاد في منطقة خيرسون وهو ما يشكل ضغطا على قوات موسكو.

وقالت الوزارة: "أحد عناصر هذا الهجوم هو تقدم على جبهة غربية واسعة من نهر دنيبرو، وتركز على ثلاثة محاور داخل خيرسون أوبلاست التي تحتلها روسيا".

وفي حين أن تلك العمليات قد لا يكون لها هدف مباشر في الأذهان، فإنها فاجأت روسيا واستغلت كل اللوجيستيات الهزيلة والقيادة والإدارة، بحسب المحللين.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية معلومات جمعتها أجهزتها الاستخباراتية منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي. واتهمت موسكو لندن بشن حملة تضليل مستهدفة.