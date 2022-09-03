العثور على 8 جثث لمهاجرين حاولوا عبور نهر ريو جراندي إلى الولايات المتحدة

أعلن مسؤولون أمريكيون العثور على 8 جثث في نهر "ريو جراندي" لمهاجرين حاولوا عبور النهر باتجاه الولايات المتحدة بالقرب من "إيجل باس" بولاية تكساس على الحدود مع المكسيك.



وذكرت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية - في بيان نقلته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية - أن السلطات الأمريكية والمكسيكية اكتشفت جثث المهاجرين يوم الخميس، حيث كانت تواجه عبور مجموعة كبيرة من الأشخاص للنهر بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي أدت إلى تيارات سريعة في النهر.



وأضافت الوكالة أن السلطات الأمريكية انتشلت 6 جثث، بينما انتشلت الفرق المكسيكية جثتين أخريين، كما أنقذ الجانب الأمريكي 37 مهاجرًا من النهر واحتجز 16 آخرين، فيما احتجز الجانب المكسيكي 39 مهاجرًا، مشيرة إلى أن المسؤولين على جانبي الحدود يواصلون البحث عن أية ضحايا محتملين.



ولم يذكر بيان الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إلى أي بلد أو بلدان ينتمي المهاجرون، ولم يقدم أية معلومات إضافية حول عمليات البحث والإنقاذ.



وتستقطب منطقة قطاع "ديل ريو" الممتدة حتى 395 كم مهاجرين من عشرات البلدان. وفي يوليو الماضي كانت نسبة كبيرة منهم من فنزويلا وكوبا ونيكاراجوا.



وأوضحت الجمارك وحماية الحدود - في بيان صحفي الشهر الماضي - أنها اكتشفت جثث أكثر من 200 مهاجر في القطاع خلال الفترة من أكتوبر حتى يوليو الماضي.