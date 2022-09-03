 مرتضى منصور: نرحب بضم أحمد ريان «أد شادي حسين 5000 مليون مرة» - بوابة الشروق
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مرتضى منصور: نرحب بضم أحمد ريان «أد شادي حسين 5000 مليون مرة»

إبراهيم سعيد
نشر في: السبت 3 سبتمبر 2022 - 2:21 ص | آخر تحديث: السبت 3 سبتمبر 2022 - 2:21 ص

يرى مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي أفضل من شادي حسين "المنضم حديثا" للقلعة الحمراء، مؤكدا أنه يرحب بضمه للأبيض.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: «إذا كان أحمد ياسر ريان يرغب في اللعب للزمالك الباب مفتوح له، "أنت أد شادي حسين 5000 مليون مرة"، أنت لاعب موهوب وأتابعك منذ أن كنت لاعبا في المنتخب، ونرحب به في الزمالك».

وأوضح: «ياسر ريان (بلدياتي) وأعلم قدرات نجله جيدا، هو الآن لاعب محترف ومرحب به داخل الزمالك، وننتظر تواصله معنا».

وواصل: «أمير مرتضى يعمل على إبرام صفقات تليق بنادي الزمالك ولا نبحث عن لاعب لا يريد الزمالك».

وأتم: «بعد التجديد لـ زيزو وروقا وعودة عمر كمال الصفقات ما زالت مستمرة ولم تنتهي بعد».


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