أوكرانيا: هجوم روسي بالدرونز يستهدف ميناء على نهر الدانوب

قال مسئولون أوكرانيون إن روسيا شنت هجوما بطائرات دون طيار "درونز" استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة على جنوب منطقة أوديسا، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، واستهدف بنية تحتية لميناء على نهر الدانوب، مما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية على منصة "تليجرام" أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 22 طائرة بدون طيار إيرانية الصنع من طراز "شاهد"، من أصل 25 أطلقتها روسيا على أوديسا، في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وأصبح الدانوب سبيل أوكرانيا الرئيسي لتصدير الحبوب منذ انهيار اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة في يوليو، وكان يسمح لكييف بالشحن الآمن لحبوبها عبر البحر الأسود.

واتهم مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، على "تليجرام"، الروس بمواصلة مهاجمة البنية التحتية للموانئ على أمل التسبب في أزمة غذاء ومجاعة في العالم.

ونشر صورة لرجل إطفاء وهو يوجه المياه إلى حطام محترق من بناية.

وذكرت القيادة الجنوبية العسكرية لأوكرانيا على وسائل التواصل الاجتماعي أن مدنيين على الأقل أصيبا في هجوم قالت إن هدفه "البنية التحتية المدنية للدانوب".

ولم يحدد المسئولون المنشأة التي تم استهدافها بالميناء. وقال الجيش إن حريقاً نشب بسبب الهجوم في المنشأة وتم إخماده بسرعة.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية أن انفجارات وقعت في ميناء ريني، وهو أحد ميناءين رئيسيين على نهر الدانوب تشغلهما أوكرانيا. ولم يرد تعليق بعد من روسيا.