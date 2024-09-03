محافظ الإسماعيلية يستقبل نائب وزير الصحة لتفعيل المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية»

استقبل اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان والوفد المرافق لها، لرئاسة اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالإسماعيلية؛ لتفعيل المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية ومناقشة مؤشرات المحافظة في القضية السكانية.

وأكد جلال، أن القيادة السياسية والحكومة المصرية هدفها الأساسي المواطن المصري والارتقاء بجودة حياته من خلال تعزيز حقوق الإنسان والاهتمام بتقديم الرعاية الصحية المثلى، من أجل الاستثمار في العامل البشري وتدريبه لتلبية احتياجات سوق العمل الذي يؤدي إلى النهضة الاقتصادية لمصر.

وشدد جلال، على دعمه الكامل لحل القضايا المتعلقة بالقضية السكانية، ووضع حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وتسخير إمكانيات المحافظة وأجهزتها لهذه القضية، موجها بضرورة تكثيف جهود مؤسسات الدولة وخاصة جامعة قناة السويس ومديرية التربية والتعليم من أجل توعية النشء والشباب بخطورة الزيادة السكانية غير المنظمة وأضرار الزواج المبكر، ونشر الوعي عن طريق الاستعانة بالشباب، بجانب دور الأوقاف والأزهر الشريف والكنائس في التواصل مع المواطنين وتوعيتهم بالقضايا السكانية.

وأوضح جلال، ضرورة مخاطبة كل فئة من المواطنين حسب مستواها الثقافي؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التوعية بالقضية السكانية، وتسهيل وصول رسائل الوعي إليهم مما يحقق نتائج إيجابية ووضع حلول جذرية لهذه القضية ومعالجة المشاكل والمعوقات وتذليلها.

ومن جهتها، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، محاور عمل المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية والتي تتمثل في تقديم المشورة الأسرية المتكاملة، وخفض معدلات الولادة القيصرية غير المبررة طبيًا، وزيادة معدلات الرضاعة الطبيعية، وتحسين وحدات رعاية حديثي الولادة، فضلًا عن نشر الرسالة السكانية الحقوقية وتنمية الأسرة، بما ينعكس على رفع معدل تغطية المترددات بوسائل تنظيم الأسرة، والمشاركة الفعالة في الاستراتيجية القومية للسكان.

وأشارت الألفي، إلى ضرورة التزام أطباء النساء والتوليد بتسجيل البارتوجرام لتلافي القيصرية غير المبررة طبيًّا والاعتماد على تطبيق معايير ربسون قبل قرار القيصرية لتصبح مبنية على أساس طبي.

وأكدت نائب وزير الصحة والسكان، ضرورة تركيب وسيلة آمنة لتنظيم النسل عقب الولادة القيصرية والاعتماد على الرسالة الحقوقية في المباعدة ببن الحمل المتعاقب من ٣-٥ سنوات؛ لضمان الرعاية المثلى للأم والطفل وأهمية وجود غرف مشورة أسرية، في إطار المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" بما يسهم في تقديم المشورة الأسرية المتكاملة ورفع الوعي بأهداف المبادرة لتحسين خدمات رعاية الأم والطفل وتوفير الرعاية المثلى له خلال الألف يوم الأولى من عمره.

وأوضحت أن فروع المجلس القومي للسكان ستكثف أنشطتها بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي والصحة والشباب والرياضة والأوقاف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والقومي للأمومة والطفولة؛ للتوعية بالرسائل السكانية والحصول على المشورة الأسرية من وحدات الرعاية الصحية الأساسية والمستشفيات.