رئيس شعبة المواد الغذائية: التموين تصرف 65 مليون كيلو سكر شهريا للمواطن بالمجان

أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن منظومة صرف السلع التموينية تسير بانتظام، مشيرا إلى أن متوسط صرف السلع يتراوح بين 50% إلى70% في الأيام الخمسة الأولى من الشهر.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء الثلاثاء، إن جميع السلع التموينية متوفرة، مضيفا أن وزارة "التموين تصرف 65 مليون كيلو سكر كل شهر بالمجان، لأن الـ 12.6 جنيه هو سعر استرشادي فالمواطن لا يدفع ثمنه ولكن تخصم من دعم الـ 50 جنيها، يعني المواطن يقدر يصرف زجاجة زيت بـ 30 جنيها وكيلو سكر بـ 12.6 جنيه".

وأوضح أن المواطن يحصل على الدعم التمويني "مزدوج"، فهو من جهة دعم مادي بقيمة 50 جنيهًا، ودعم عيني، لأن السعر الحقيقي للمنتجات أعلى من سعرها في التموين، مستشهدا بالسكر الذي يتجاوز سعره الحقيقي 27 جنيهًا، في حين يباع في التموين بـ 12.6 جنيه.

وأكد الدجوي، عدم وجود أي نقص في السكر في السوق، مشيرًا إلى أن مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من جميع السلع يكفي من 3 إلى 6 أشهر، لافتا أن بعض السلع يتجاوز رصيدها 12 شهرًا.