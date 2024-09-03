صحيفة: زعيم حزب شاس يجري اتصالات لإضعاف نفوذ بن غفير

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر سياسية قولها إن زعيم حزب "شاس" أرييه درعي يجري اتصالات لضم أحزاب معارضة لإضعاف نفوذ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسئول بارز في حزب الليكود الحاكم، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق بشأن غزة "إلا في حال اشتعلت الشوارع بالمزيد من الاحتجاجات".

وقال المسئول إن نتنياهو "يخشى وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش أكثر مما يخشى عائلات الرهائن"، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وهدد بن غفير وسموتريتش سابقاً بالانسحاب من الحكومة في حال أبرم نتنياهو اتفاقا مع حماس لوقف حرب غزة، مما يعني فعليا إسقاط الحكومة.

وقال بن غفير، أمس الاثنين، إنه يستخدم سلطته لمنع صفقة الرهائن التي وصفها بـ"المتهورة" ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف: "سنقوم بعملنا حتى لا يتراجع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، حتى لا تكون هناك صفقة متهورة، وحتى لا نتفاوض مع أولئك الذين قتلوا واغتصبوا وذبحوا وأحرقوا. هناك طريقة واحدة فقط للتحدث مع حماس: (هي السلاح)".