الدفاع الروسية تعلن إسقاط 37 مسيرة أوكرانية وطائرة مقاتلة من طراز ميج-29

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي أسقط طائرة مقاتلة من طراز «ميج-29» تابعة لسلاح الجو الأوكراني، و3 صواريخ من طراز «هيمارس» أمريكية، و37 مسيرة أوكرانية.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، أوضحت الوزارة في بيان، أن «الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمروا مستودعا لأسلحة الطيران، وضربوا تجمعات أفراد العدو والمعدات العسكرية في 149 منطقة».

وأشارت إلى أن وحدات من مجموعة «الشرق» استهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوغاتير وفودياني وأوغليدار في جمهورية دونيتسك.

وقالت إن المجموعة تمكنت من صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية، لافتة إلى أن «الجانب الأوكراني فقد ما يصل إلى 150 عسكريًا وثلاث مركبات».

وذكر البيان أن وحدات من مجموعة «دنيبر» استهدفت تمركزات القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وبيريسلاف، وتوكاريفكا وكازاتسكوي في مقاطعة خيرسون، مضيفة أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 60 عسكريًا ومركبتين.