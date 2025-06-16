صحة غزة: استشهاد 38 فلسطينيا في عمليات إطلاق نار بمنطقة مراكز توزيع الغذاء

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قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 38 فلسطينيا استشهدوا في عمليات إطلاق نار جديدة بمنطقة مراكز توزيع المساعدات الغذائية في الجنوب.

وقال شهود عيان، إن القوات الإسرائيلية فتحت النار في محاولة للسيطرة على الحشود.

ولم يرد تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن وفيات اليوم الإثنين.

وقال في وقائع سابقة، إن القوات أطلقت أعيرة تحذيرية على من وصفتهم بمشتبه فيهم يقتربون من مواقعهم.

ومن جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن 26 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وأصيب أكثر من 200 آخرون، اليوم الاثنين؛ جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار قرب مركز المساعدات الأمريكية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينة (صفا)، باستشهاد شابين من مدينة بيت حانون، أثناء انتظارهما الحصول على المساعدات الأمريكية.

بدورها، قالت وزارة الصحة في غزة: "استمرارًا لمجازر الاحتلال بحق المواطنين الذين يصلون إلى مراكز توزيع المساعدات الإنسانية، وصل لمستشفى الصليب الأحمر منذ فجر اليوم كحصيلة أولية 20 شهيدًا وأكثر من 200 إصابة، منها 50 حالة خطيرة جدًا".