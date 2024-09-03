مقتل ما لا يقل عن 129 شخصا في الكونغو أثناء محاولة الهروب من السجن

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لقى ما لا يقل عن 129 شخصا حتفهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية أثناء محاولة الهروب من السجن.

وقال وزير الداخلية جاكمين شاباني عبر منصة " اكس" اليوم الثلاثاء إن السلطات قتلت 24 نزيلا في سجن ماكالا بالعاصمة كينشاسا، في حين تعرض العشرات للاختناق أو الدهس حتى الموت.

وأضاف أن بعض السجينات تعرضن للاغتصاب خلال الفوضى ليلة أمس الاثنين.

وقد أصيب ما لا يقل عن 59 شخصا. وتمكنت الشرطة والجيش من السيطرة على الوضع.

ووفقا لشباني، فإن عدد الضحايا أولي.

يشار إلى أن حجم الضرر الذي لحق بالسجن كان كبيرا. وأضاف الوزير أن المباني الإدارية والمشفى ومستودع الطعام احترقت بالكامل.

وعقدت قوات الأمن اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة الحادث.