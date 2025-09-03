متحدثة السفارة الأمريكية بالقاهرة: مصر أم الدنيا وبلد متنوع

أكدت جينا كابريرا، المتحدثة الرسمية للسفارة الأمريكية بالقاهرة، قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية في العديد من المجالات، خاصة في الجانبين الاقتصادي والعسكري، مشيرة إلى أن "مصر أم الدنيا وبلد متنوع".

وأعربت "كابريرا"، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء، عن تطلع السفارة لتعزيز التعاون مع الإعلاميين والصحفيين في القاهرة والإسكندرية، عبر إطلاق برامج ثقافية وتدريبية، والتعريف بالبرامج التعليمية الأمريكية، فضلًا عن دعم الجهود المبذولة للحفاظ على التراث.

وشددت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية، على أن العلاقات بين البلدين تقوم على الشراكة والتعاون، مضيفة أن القنصلية الأمريكية في الإسكندرية أُغلقت، إلا أن قنوات التواصل مع الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة ما زالت مستمرة.